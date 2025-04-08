بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، محافظة الديوانية تفتتح مركزاً لحماية المرأة!

افتتحت محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، مركزاً لحماية المرأة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، إذ ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان تلقته وكالة الأنباء الرسمية، أن "محافظة الديوانية استضافت اليوم حفل افتتاح مركز جديد لحماية المرأة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبتمويل من الحكومة الفرنسية، وبشراكة وثيقة مع السلطات المحلية في الديوانية وتنسيق مع دائرة المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، لافتاً إلى أن "هذا المركز يعد خطوة مهمة لتعزيز بيئة آمنة وداعمة للنساء والفتيات المتضررات من العنف، ويمثل منارة أمل للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، ويوفر مساحة آمنة وخدمات متكاملة للنساء والفتيات الناجيات من العنف، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، والخدمات القانونية، وإعادة الإدماج".

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود متواصلة يبذلها الصندوق، حيث تم سابقًا تأهيل وتجهيز عدة مراكز مماثلة في محافظات نينوى وكركوك والانبار، بالشراكة مع السلطات المحلية وبدعم من الجهات المانحة"، مؤكداً "التزامه بمواصلة العمل مع الشركاء الوطنيين والدوليين لتعزيز الإطار القانوني الداعم لاستدامة هذه الخدمات الحيوية، بما يضمن حماية شاملة وفعالة للنساء والفتيات".

فيما ذكر السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، بحسب البيان: إن "موضوع مكافحة العنف ضد النساء يُعتبر أولوية، وأنا سعيد وفخور لأن فرنسا قامت بتمويل هذا المشروع إلى جانب الأمم المتحدة، حيث سيقدّم للفتيات والنساء ضحايا العنف مكانًا سيتمتعن فيه بالحماية، ويمكنهن من إعادة بناء حياتهن، والتفكير بهدوء أكبر في المستقبل".

من جهتها قالت، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق هند جلال: إن "هذا المركز يمثل شهادة على التزامنا المشترك بضمان أن تعيش كل امرأة وفتاة في الديوانية، وفي جميع أنحاء العراق، في مأمن من الخوف والعنف، ونشكر شركاءنا في الحكومة الفرنسية والسلطات المحلية في الديوانية على دعمهم المتواصل لهذه الرؤية الإنسانية الملحّة".