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مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات حكومية لدعم الكوادر التعليمية


 

صرّح مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، عن استضافة نقيب المعلمين العراقيين، وأصدر حزمة من المقررات المهمة التي تستهدف تحسين أوضاع الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية في عموم البلاد، حيث تضمنت المقررات التي خرج بها الاجتماع:

1. المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي على الملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، مع تشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء الخاص بإنشاء أحياء سكنية مخصصة لهذه الكوادر، بمشاركة نقابة المعلمين في جميع المحافظات.

2. إلزام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، والتي سبق أن رصدت ضمن موازنات المديريات العامة للتربية.

3. صرف مبلغ (100) ألف دينار لكل فصل دراسي لإدارات المدارس، دعما لتسيير أعمالها اليومية.

4. تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلم رقم (8) لسنة 2018، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة للكوادر التدريسية.

5. جرد المدارس النائية التي تبعد أكثر من 100 كلم عن مراكز المدن، مع حصر الملاكات العاملة فيها، ورفع البيانات إلى وزارة التربية لإيجاد حلول منصفة.

6. تكليف وزارة المالية بدراسة احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض الترفيع والعلاوة، بما يضمن عدالة مهنية وحقوقية للمشمولين.

7. منح قروض ميسرة للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة منخفضة، لتحسين المستوى المعيشي.

وجاءت هذه الحزمة في إطار توجه الحكومة لدعم شريحة المعلمين والتربويين، وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، بما ينعكس إيجابا على الواقع التعليمي في العراق.

 

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