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وفد امريكي مكون من 101 عضوا من 60 شركة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة يزور العراق


أعلنت السفارة الاميركية في العراق، اليوم الاثنين، عن تفاصيل زيارة وفد امريكي مكون من 101 عضوا الى العراق.

وقالت السفارة في بيان  ان "غرفة التجارة الأمريكية قادت برئاسة استيف لوتس وفدًا مكونا من 101 عضوا من حوالي 60 شركة أمريكية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة إلى العراق الأسبوع الحالي".

وأضافت ان "هذه أول مهمة تجارية معتمدة من وزارة التجارة الأمريكية إلى العراق وأكبر بعثة تجارية أمريكية إلى العراق في تاريخ الغرفة".

وأكدت ان "الوفد سيلتقي خلال زيارته التي تمتد من 7 إلى 9 نيسان، بمسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، كما سيتواصل مع شركات عراقية، ويقوم بتوقيع عدد من الاتفاقيات".

وقال القائم بالأعمال الأمريكي في العراق دانيال روبنستين:"نحن هنا، للتركيز على هدف واحد، وهو تعزيز الشراكات التجارية".

ووفقا لبيان السفارة فأن غرفة التجارة الأمريكية توفر منصة لخلق وتنفيذ أفكار جديدة تهدف إلى إنشاء شراكات وسياسات تجارية تؤثر على تفكير الحكومات وقادة الأعمال في كلا البلدين.

وتابعت انه "على مدار أكثر من عقد من الزمن، دأبت الغرفة على زيارة العراق بانتظام واستضافة وفود حكومية عراقية في الولايات المتحدة".

وستوقع غرفة التجارة الأمريكية خلال هذه الزيارة على مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة العراقية لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص الأمريكي ونظيره العراقي.

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