العثور على قطع أثرية تعود للعصور القديمة في ميسان

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الاثنين، عن تسلّم قسم شرطة حماية الآثار والتراث مجموعة من القطع الأثرية النادرة التي عُثر عليها من قبل عدد من المواطنين في ناحيتي البتيرة والمشرح في العمارة".

وذكرت القيادة في بيان :" أن عملية التسليم جرت بحضور قائد شرطة المحافظة حيث ضمت القطع الأثرية أختاماً، وأحجاراً كريمة، وعملات نقدية معدنية تعود للعصور الإسلامية، بالإضافة إلى منحوتات وقطع نادرة ذات قيمة تاريخية عالية".