النائب علاء الحيدري : توقف الغاز الإيراني سيُفقد العراق 9 آلاف ميغاواط خلال الصيف

كشف عضو مجلس النواب، علاءالحيدري، عن كمية الكهرباء التي سيفقدها العراق خلال الصيف المقبل بسبب قطع استيراد الغاز الإيراني، فيما اكد استمرار تدخلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالملف الاقتصادي للعراق

وقال الحيدري في تصريح صحفي ان "هناك استفزازا واضحا من الإدارة الامريكية للملف الاقتصادي في العراق بشأن استيراد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات الكهربائية".

وتابع، ان "اغلب وزراء النفط السابقين ثبت تقصيرهم في عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي للعراق من الغاز"، لافتا الى ان "واشنطن استغلت هذا التقصير والضعف في ملف انتاج الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية".

وأضاف، ان "انشاء محطة عائمة لتحويل الغاز وضخه عبر الانابيب الى المحاطات الكهربائية لن يكون الحل الكامل للمشكلة الذي افتعلتها أمريكا"، مردفا ان "العراق سيخسر قرابة الـ 9 ألاف ميغاواط من الطاقة جراء منع العراف من استيراد الغاز الإيراني ".