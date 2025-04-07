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إغلاق عدد من الفنادق المخالفة في كربلاء المقدسة


أعلنت قائممقامية محافظةكربلاء، اليوم الاثنين، إغلاق عدد من الفنادق المخالفة وسط المدينة القديمة استعداداً للزيارات المليونية.

وقالت القائممقامية في بيان إنه "في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات وضمان سلامة الزائرين، باشرت قائممقامية كربلاء المقدسة، اليوم، بإغلاق عدد من الفنادق المخالفة في مركز المدينة القديمة، لمخالفتها اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الفندقي".

وأضافت القائمقامية أن "هذه الإجراءات جاءت ضمن حملة ميدانية مكثفة نفذتها لجنتا المتابعة والفنادق، بالتعاون مع لجان العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، وبمشاركة ممثلين عن الأمن السياحي والأمن الوطني ومختار المنطقة".

وأكدت القائممقامية أن "الحملة تأتي في إطار الاستعداد المبكر لمواسم الزيارات المليونية، حيث يشهد مركز المدينة ازدحاماً كبيراً بالزائرين، مما يستدعي التزاماً تاماً بالمعايير الصحية والإدارية والأمنية".

وشددت القائممقامية على "استمرار حملات التفتيش والرقابة في الأيام المقبلة، داعية جميع أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، حفاظاً على السلامة العامة وضمان جودة الخدمات المقدمة للزائرين".

 

 

 

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إغلاق عدد من الفنادق المخالفة في كربلاء المقدسة
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