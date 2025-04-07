بعد وفاة المهندس بشير.. السوداني يصدر توجيهاً بتشكيل لجنة تحقيقية عليا

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن وفاة المهندس بشير خالد، فيما أكد أن نتائج التحقيق بالحادث ستعلن أمام انظار الرأي العام.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان "في الوقت الذي نعزي فيه ذوي ومحبي المواطن (بشير خالد لطيف) نؤكد على ان هذا الحادث وما جرى على الفقيد لن يمر دون محاسبة المقصرين والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت الى وفاته".

وأضاف النعمان، "بناء على ما تقدم، فقد وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل جهاز الأمن الوطني وضابط برتبة عليا من جهاز المخابرات الوطني العراقي للتحقيق في جميع ملابسات القضية وتقديم تقرير مفصل عن ما حدث منذ بداية وقوع الحادث لحين وفاة المغفور له".

وأشار إلى أنه "سيتم إعلان نتائج التحقيق بالحادث أمام انظار الرأي العام حال اكتماله"، مؤكداً: "إننا لن نتهاون مع كل من تسول له نفسه إيذاء العراقيين والتعامل خارج السياقات القانونية بعيدا عن مبادئ حقوق الإنسان وكرامته".