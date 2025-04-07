رئيس الوزراء يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن وفاة المواطن بشير خالد لطيف (رحمه الله)

وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للتحقيق بوفاة المواطن "بشير خالد لطيف"، حيث ذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل جهاز الأمن الوطني وضابط برتبة عليا من جهاز المخابرات الوطني العراقي للتحقيق في جميع ملابسات القضية، وتقديم تقرير مفصل عمّا حدث منذ بداية وقوع الحادث لحين وفاة المواطن بشير، وسيتم إعلان نتائج التحقيق بالحادث أمام الرأي العام حال اكتماله".

وأضاف النعمان، أنه "في الوقت الذي نعزي فيه ذوي ومحبي المواطن بشير خالد لطيف، نؤكد على أن هذا الحادث وما جرى على الفقيد لن يمر دون محاسبة المقصرين والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاته".

كما قال النعمان، "نؤكد أننا لن نتهاون مع كل من تسول له نفسه إيذاء العراقيين والتعامل خارج السياقات القانونية، بعيدًا عن مبادئ حقوق الإنسان وكرامته".