تظاهرات في النجف ضد تحويل المساحات الخضراء الى مولات ومحال تجارية

خرج العشرات من أهالي النجف، اليوم الاثنين، بتظاهرات ضد تحويل المساحات الخضراء الى مولات ومحال تجارية، حيث ذكر مراسل قناة السومرية أن العشرات من أهالي النجف خرجوا بتظاهرة ضد استثمار المساحات الخضراء وايضاً الساحات الرياضية في الأحياء السكنية وتحويلها الى محال تجارية ومولات.

في حين ندد المتظاهرين بإجراءات الاستثمار التي حولت المساحات الخضراء بالمحافظة الى مولات تجارية، مرددين "كلا كلا استثمار"، فيما وصفوا الإجراءات بالاستعمال بدل الاستثمار