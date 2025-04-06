عمليتان أمنيتان في بغداد تسفران عن اعتقال أربعة متهمين

تمكنت قوات الشرطة الاتحادية ،اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، من تنفيذ عمليتين أمنيتين أسفرتا عن اعتقال أربعة متهمين في منطقتين مختلفتين من العاصمة بغداد.

وقالت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان إن "قوة من اللواء الثاني في الفرقة الأولى، وبالتنسيق مع مفارز استخبارات اللواء، ألقت القبض على ثلاثة متهمين إثر مشاجرة نشبت في منطقة النهروان".

واضافت، ان "قوة من اللواء الأول، وبإسناد من الجهد الاستخباري، نفّذت ممارسة أمنية في منطقة حي الرئاسة، أسفرت عن اعتقال متهم بحوزته سلاح غير مرخص نوع "كلاشنكوف" مع مخزنين للعتاد.

وأكدت أنه "تم إحالة جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".