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السوداني يوجه باختيار شركة متخصصة ورصينة لتشغيل مطار نينوى


 

 

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، باختيار شركة متخصصة ورصينة لتشغيل مطار الموصل الدولي.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الأخير استقبل محافظ نينوى عبد القادر أحمد دخيل، وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة في المحافظة، وسير العمل بالمشاريع الخدمية والاستراتيجية، ومنها مطار الموصل الدولي".

ووجّه السوداني: "سلطة الطيران المدني ومحافظ نينوى باختيار شركة متخصصة ورصينة لتشغيل المطار، وفق المعايير الدولية المعتمدة في تشغيل المطارات".

وأكد على "ضرورة إنجاز المشاريع التنموية المهمة في المحافظة، وذلك ضمن المواصفات والتوقيتات المحددة".

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