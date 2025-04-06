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حالة الطقس: أمطار رعدية وانخفاض محسوس في درجات الحرارة


أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً محسوساً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الاثنين سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية ويكون   غائماً مع زخات مطر   خفيفة الشدة بعد الظهر في مناطق متفرقة من المنطقة الجبلية، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى  والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".

وأوضح أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين، ستكون في بغداد وكربلاء المقدسة والديوانية والنجف الأشرف  وبابل وديالى 34، وصلاح الدين وواسط وذي قار والبصرة والمثنى والأنبار 33، أما في أربيل 30 وكركوك 32 ونينوى 31 والسليمانية  ودهوك 26".

وأضاف أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في عموم البلاد مع أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية خاصة في أقسامها الشمالية الشرقية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض في المنطقة الشمالية".

كما أشار الى أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً في المنطقة الشمالية مع زخات أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً في المرتفعات الجبلية ، كما تنشط الرياح ابتداًء من الأقسام الغربية مسببة  إثارة الغبار في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

فيما لفت الى أن "يوم الخميس القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً ومغبراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار فوق مرتفعاتها الجبلية ،كما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية، ودرجات الحرارة ستنخفض في عموم البلاد".

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