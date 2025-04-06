مديرية المرور تصدر قرارات جديدة بشأن تسجيل الدراجات النارية

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، قرارات جديدة بشأن تسجيل الدراجات النارية، إذ ذكر بيان للمديرية، أنه "تقرر عدم حجز الدراجات النارية إلا بعد انتهاء مدة (90) يوماً الممنوحة لها لتسجيلها أصولياً بموجب البيان رقم (1) لعام 2025، على أن يلتزم أصحابها بالحصول على إجازة سياقة، والالتزام بقانون المرور والتعليمات النافذة، وبالإشارات الضوئية، وعدم السير عكس الاتجاه، أو استخدام الجانب الأيسر من الطريق، وعدم حمل أكثر من شخص واحد فقط، وارتداء غطاء الرأس (الخوذة)، وعدم السير في الطرق السريعة إلا من قبل الدراجات التي حجم محركها (125) سي سي فما فوق".

وأضاف البيان: "يمنع سير الدراجات غير المرقمة بعد الغروب إلا بعد تسجيلها، ويعاقب المخالف لما ورد أعلاه بالعقوبات المقررة قانوناً لكل مخالفة استناداً إلى أحكام قانون المرور رقم (8) لسنة 2019".

وأشار إلى أن "هذه القرارات تنفذ اعتباراً من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي لمديرية المرور أو الوسائل السمعية والمرئية المعتمدة رسمياً".