وزير الكهرباء: ماضون نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة عبر الوقود المحلي

صرّح وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الأحد، بأن الحكومة ماضية بتنفيذ مشاريع استراتيجية تعتمد على الوقود المحلي، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتعزيز استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد، حيث ذكر فاضل في تصريح له، إن "تنويع مصادر الطاقة يشكل خطوة محورية لخدمة المواطن والمنظومة الكهربائية على حد سواء"، داعيا المواطنين إلى "تبني ثقافة تنويع مصادر الطاقة لدعم الجهود الحكومية في هذا الاتجاه".

وأضاف، أن "الخطة التي بدأت الحكومة تنفيذها منذ تشكيلها، تركز على إنشاء محطات كهربائية تعتمد على الوقود المحلي بدلا من المستورد"، مشيرا إلى أن "وزارة الكهرباء ماضية بثبات في تنفيذ هذه المشاريع ضمن رؤية وطنية طويلة الأمد".

كما أوضح الوزير، أن "وزارة النفط بدورها تعمل على استثمار الغاز المحلي، ما سيسهم بشكل مباشر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، ويعزز من قدرة العراق على تأمين احتياجاته من الكهرباء بشكل مستقر ومستدام".

فيما ختم فاضل حديثه، مؤكدا على أن "هذا التوجه الحكومي يعد خطوة استراتيجية ستنعكس إيجابا على واقع الطاقة في البلاد وتقلل من الاعتماد على الخارج".