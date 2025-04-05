مطار النجف الدولي : خطوط جوية جديدة لخدمة الحجاج والمعتمرين

استقبل مطار النجف الدولي رحلات جديدة لشركات طيران حديثة بدأت بخط رحلات جوية بين الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية.
و ذكر مدير ادارة مطار النجف الأشرف الدولي حيدر الميالي، ان " المطار استقبل أولى رحلات ''الشركة العالمية للطيران'' القادمة من المملكة العربية السعودية اليوم السبت 5 شباط والتي افتتحت خطها الجديد (النجف – المدينة المنورة – النجف).
وأشار الميالي إلى أن " رحلات الشركة الجديدة تعد خطوة لتعزيز حركة النقل الجوي بين النجف الأشرف والمدينة المنورة ولتقديم خيارات متعددة للحجاج ولمعتمري بيت الله الحرام.
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