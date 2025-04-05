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كركوك.. هيئة عربية تطالب الديمقراطي الكردستاني بـ"الاعتذار"


طالبت هيئة الرأي العربية في محافظة كركوك، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالاعتذار عن سياسته السابقة والتعهد بعدم تكرارها.

وقالت الهيئة في بيان، انها "تُطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بمناسبة عودته للعمل في محافظة كركوك باستيعاب الدرس جيدا وعدم العودة إلى سياسته السابقة. كما تطالبه بإطلاق سراح المغيبين العرب الذين تم اختطافهم ابان تواجده في المحافظة قبل عملية فرض القانون وتسليمهم الى المحاكم العراقية للنظر في قضيتهم".

ودعت الهيئة، "قيادة الحزب الديمقراطي بالاعتذار عن السياسة السابقة والتعهد بعدم تكرارها وفتح صفحة جديدة هدفها نشر التعايش السلمي بين مكونات المجتمع والايمان بعراقية كركوك وتبعيتها للحكومة الاتحادية".

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كركوك.. هيئة عربية تطالب الديمقراطي الكردستاني بـ"الاعتذار"
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