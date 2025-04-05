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شقيق رئيس مجلس محافظة نينوى يفضح اخاه : زور شهادته وارتكب جريمة قتل


فجر سعود يونس الحاصود مفاجأة من العيار الثقيل عندما ظهر بمقطع فيديو، اتهم فيه شقيقه رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد يونس الحاصود بتزوير شهادته وارتكاب جريمة قتل.

سعود ظهر في مقطع فيديو، وقال إن شقيقه أحمد الحاصود فشل في اجتياز امتحانات السادس الأدبي طيلة 6 سنوات، وبعدها قام بتأجير شخص امتحن مكانه في مركز امتحاني في قضاء مخمور بمساعدة أحد المشرفين من أقربائنا الذي استلم رشوة (مليون و600 ألف دينار) مقابل ان يكون مدير المركز الامتحاني والتغطية على بديل الحاصود.

وتابع وفقا لمقطع الفيديو، إنه بهذه الطريقة حصل الحاصود على شهادة السادس الأدبي، ومن ثم ذهب لأوكرانيا ودرس طب الاسنان وهو خريج الفرع الادبي، وحينما عاد الى العراق فشل 6 مرات في امتحان معادلة الشهادة، كما لفت الى ان الحاصود لا يتقن أي كلمة إنكليزية، فضلا عن ضعفه بقواعد اللغة العربية.

وقبل نهاية الفيديو، اتهم سعود الحاصود شقيقه، أحمد الحاصود بارتكاب جريمة مشتركة مع شخص يدعى كهلان الحاصود وأكد انه ينشر تفاصيل الجريمة بكل حيثيتها في مقطع فيديو لاحق.

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