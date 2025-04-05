رئيس الوزراء: مصلحة العراق أولا ولا يمكن رهن مستقبله بالنفط فقط

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على أن هناك أصواتا متسرعة كانت تحاول جر العراق إلى الحرب، مشددا على أن مصلحة العراق والعراقيين هي الأولوية في مسار عمل الحكومة، مضيفا، أن العراق لا يمكن أن يظل رهينا للنفط فقط، خصوصا أن لديه مقومات أخرى هامة مثل الزراعة والصناعة والسياحة، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن السوداني التقى بمجموعة من شيوخ العشائر والوجهاء من مختلف المكونات في بغداد، حيث هنأ الحاضرين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مقدما شكره للحاج رحيم مجيسر البيضاني على الدعوة، مؤكدا على الدور الاجتماعي والإنساني الذي قام به البيضاني في دعم الأجهزة الأمنية والنازحين إبان الحرب على الإرهاب.

وخلال حديثه عن دور العشائر، أشار السوداني، إلى أن العشائر كانت دائما مع مسار الدولة منذ تأسيسها، وذكر بتضحياتها في مختلف المحطات التاريخية، بما في ذلك مشاركتها الفاعلة في ثورة العشرين وفي الجهاد الكفائي ضد الإرهاب، حيث اصطف جميع أبناء العشائر في مواجهة التحديات التي مرت بها البلاد.

كما لفت رئيس الوزراء، إلى أهمية الإشارة التي وجهتها المرجعية الدينية العليا بخصوص الإرث الحضاري والفكري للعراقيين، قائلا إن العراق بما يملكه من حضارة وموارد قادر على مواجهة مختلف التحديات، مؤكدا على أن حديث المرجعية عن تعافي العراق هو رسالة اطمئنان أمام من يحاولون نشر القلق والانهزامية في المجتمع.

وتابع السوداني، قائلا إن العراق اليوم قوي ومقتدر، ومعافى، ويتقدم، كما يشهد له بالإعمار والتنمية من البصرة إلى نينوى، وهي مرحلة غير مسبوقة، موضحا أن الحكومة تعمل وفق أولويات أساسية تركز على حاجة الناس، بعيدا عن الأهداف الشخصية أو الحزبية.

وفيما يتعلق بالاقتصاد، أكد السوداني أنه لا يمكن رهن مستقبل البلد بالنفط فقط، وأشار إلى أن العراق يمتلك إمكانيات كبيرة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، موضحا أن موقع العراق الجغرافي كممر تجاري عالمي يشكل ميزة استراتيجية، ولهذا تم إطلاق مشروع "طريق التنمية".

وأضاف، أن الحكومة تعمل على تحقيق إصلاحات هامة، وحققت تقدما ملحوظا في هذا المجال خلال عامين ونصف.

فيما تطرق السيد السوداني في ختام حديثه، إلى المواقف الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية واجهت تحديات كبيرة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، مع الحفاظ على موقف العراق المبدئي من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن استمرار العدوان على الفلسطينيين يظهر فشل المجتمع الدولي في معالجة القضية.