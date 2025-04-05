وزارة الإعمار تعلن اكتمال التصاميم لحل مشكلة أنفاق القناة وإنجاز 9 مشاريع لفك الاختناقات المرورية

صرّحت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم السبت، عن اكتمال جميع التصاميم الخاصة بأنفاق طريق قناة الجيش، فيما أشارت الى أنه تم إنجاز 9 مشاريع لفك الاختناقات من أصل 16 مشروعاً، فقد ذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار للوكالة الرسمية، إن "مشكلة أنفاق طريق قناة الجيش هي مشكلة متجذرة تعود لوجود المياه الجوفية في المنطقة، وقد تمت إحالة هذا المشروع من أمانة بغداد إلى الوزارة لوجود أربعة مشاريع على مسار طريق قناة الجيش، أُنجز منها ثلاثة، وبقي المشروع الأخير الذي يربط طريق محمد القاسم بطريق بغداد – كركوك من جهة حي البساتين".

كما أشار الصفار، إلى "الاستعانة بإحدى الجامعات العراقية لإعداد دراسة متكاملة تتضمن أساليب المعالجة النهائية للتخلص من مشاكل هذه الأنفاق بشكل جذري، بعد أن كانت أعمال الصيانة في السابق ترقيعية فقط"، موضحاً أن "جميع التصاميم الخاصة بهذه الأنفاق قد اكتملت، وتمت إحالة المشروع بالكامل للوزارة لمعالجته بشكل نهائي".

وتابع، أن "الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات انطلقت بـ 16 مشروعًا، أنُجز منها 9 مشاريع بشكل كامل، فيما شملت الحزمة الثانية، مشاريع مهمة، منها: مشروع جسر الصرافية الثاني، وتقاطع البلديات، الذي يُعد مكمّلًا لمجسرات الفضيلية، فضلاً عن ربط مدينة النهروان بطريق بغداد – كوت، إضافة إلى إنشاء طريق حلقي حول المدينة، التي تضم أربع مناطق سكنية ومنطقة صناعية".

كما ذكر أنه "تم افتتاح عدة مجسرات خلال العام الحالي، فيما يتم تنفيذ مشاريع مهمة حاليًا، أبرزها تأهيل شارع أبو نؤاس، وإنشاء جسر الجادرية الثاني، الى جانب ربط جسر الطابقين بالجسر المعلق، إذ إن هذه المشاريع تشمل خمسة جسور عابرة لنهر دجلة".

فيما لفت، إلى "وجود مشاريع إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقًا بعد استكمال الحزمة الحالية، ومنها مشروع تقاطع الفارس العربي، ومشروع تقاطع جسر الكريعات الثاني".