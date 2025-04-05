الأخبار

نقابة المعلمين: إدراج مطالب النقابة ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء


صرّحت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم السبت، بأن مجلس الوزراء قرر إدراج مطالب النقابة ضمن جدول أعمال جلسته المقبلة، والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 8 نيسان/أبريل الجاري، إذ ذكرت النقابة في بيان، أن نقيب المعلمين عدي حاتم العيساوي، عقد اجتماعا مع وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، حيث تم خلال اللقاء تقديم المطالب الرسمية للنقابة، التي تعكس هموم ومستحقات شريحة المعلمين والمدرسين في عموم العراق.

كما أشارت النقابة، إلى أن هذه المطالب ستطرح للنقاش في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، بحضور نقيب المعلمين، مؤكدة أن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع يوم غد الأحد مع المحافظين لمتابعة تنفيذ الطلب المتعلق بإنشاء أحياء سكنية مخصصة للمعلمين في جميع المحافظات، وذلك بعد نيله موافقة مبدئية من الحكومة.

فيما شددت، على أنها ستواصل المتابعة الدقيقة لضمان تطبيق القرارات المتخذة بعدالة وشفافية، داعية الكوادر التعليمية كافة إلى التكاتف ودعم خطوات الإصلاح التربوي المرتقبة.

وفي ذات الصدد، جددت اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين تأكيدها أن الإضراب العام سيبدأ يوم الأحد المقبل، وأن القرار لا رجعة فيه، في ظل استمرار تجاهل المطالب الأساسية للعاملين في القطاع التربوي، حيث ذكر عضو اللجنة علي رحيم في تصريح، إن "الإضراب يأتي لتحقيق مطالب مشروعة، أبرزها شمول المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوة بقانون الخدمة الجامعية، وصرف مخصصات مالية بنسبة 100%".

كما أوضح، أن من بين المطالب الأخرى: "صرف مخصصات تحسين المعيشة بواقع 100 ألف دينار، وزيادة مخصصات المهنية إلى 150 ألف دينار، ورفع أجور النقل إلى 100 ألف دينار، فضلا عن زيادة مخصصات الزوجية إلى 100 ألف دينار ومخصصات الأطفال إلى 25 ألف دينار".

فيما يترقب الوسط التربوي ما ستسفر عنه جلسة مجلس الوزراء، وسط دعوات واسعة للاستجابة السريعة لمطالب المعلمين وإنهاء حالة التوتر التي تشهدها الساحة التعليمية في البلاد.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شقيق رئيس مجلس محافظة نينوى يفضح اخاه : زور شهادته وارتكب جريمة قتل
الاتصالات تعلن التحرك لحظر "تيك توك" في العراق
رئيس الوزراء: مصلحة العراق أولا ولا يمكن رهن مستقبله بالنفط فقط
وزارة الإعمار تعلن اكتمال التصاميم لحل مشكلة أنفاق القناة وإنجاز 9 مشاريع لفك الاختناقات المرورية
وزيرة الاتصالات: قدمنا طلبا لحظر تطبيق التيك توك وننتظر قرار البرلمان
الإدارة الذاتية في سنجار تطالب بكشف مصير مختطفين ايزيديين
نقابة المعلمين: إدراج مطالب النقابة ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء
وزارة التربية: مشروع الـ 1000 مدرسة الأول من نوعه وسيقلل من تحديات الواقع التربوي
طقس البلاد: الأمطار الغزيرة مستمرة اليوم في عدد من المدن
محافظة ذي قار تعلن الحداد 3 أيام
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك