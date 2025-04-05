طقس البلاد: الأمطار الغزيرة مستمرة اليوم في عدد من المدن

أفاد المهتم بالطقس علي الجابر الزيادي، اليوم السبت، بتوقعات باستمرار تساقط الأمطار الغزيرة اليوم في عدد من المدن العراقية، إذ أوضح الزيادي في تقريره، أن المدن التي من المتوقع أن تشهد أمطارا غزيرة هي كركوك، السليمانية، دهوك، وجنوب الموصل، بالإضافة إلى شمال صلاح الدين، بيجي، الشرقاط وكلار.

كما أضاف، أن باقي المناطق ستشهد أمطارا متفرقة في ديالى، شمال بغداد، وكذلك في مدن الكوت وأجزاء من النجف وبابل، بينما ستكون الفرصة ضئيلة في باقي الأماكن.

فيما لفت الزيادي، إلى أن المنخفض الجوي الذي يتسبب في هذه الأمطار من المتوقع أن ينحسر مساء اليوم، لكنه توقع استمرار تذبذب درجات الحرارة، مبينا، أنه من الممكن أن تعود الأمطار المتفرقة خلال الأيام المقبلة.