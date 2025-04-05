محافظة ذي قار تعلن الحداد 3 أيام

صرّح مجلس محافظة ذي قار، اليوم السبت، بإعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام، حدادا على استشهاد المقدم مهند ريسان الزيدي، ضابط خلية استخبارات الأفواج، الذي ارتقى أثناء أدائه لواجبه الوطني، حيث ذكر رئيس المجلس، عزة عودة الناشي، في بيان، "تكريما لروح الشهيد البطل المقدم مهند ريسان الزيدي، ضابط خلية استخبارات الأفواج، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني المقدس في مكافحة الجريمة والدفاع عن أمن المواطنين وسلامة الوطن، نعلن الحداد الرسمي في عموم محافظة ذي قار لمدة ثلاثة أيام".

وأوضح، أن الحداد سيبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد، الموافق 6 نيسان 2025.

ويعد المقدم الزيدي من الضباط المعروفين في مجال مكافحة الجريمة والعمل الاستخباري، ويأتي إعلان الحداد تقديرا لتضحياته ومواقفه البطولية في سبيل حفظ أمن المحافظة والوطن.