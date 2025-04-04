المندلاوي : البرلمان حريص على تنفيذ مطالب الكوادر التربوية بالتنسيق مع الحكومة

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، حرص البرلمان على تنفيذ المطالب المشروعة للكوادر التربوية بالتنسيق مع الحكومة.

وقال المندلاوي في بيان:" ان مجلس النواب يقف مع المطالب المشروعة لشريحة المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين، ليس لكونها اكبر الشرائح الوظيفية في البلد فحسب، بل لادوارهم الاساسية في تنشئة وبناء الاجيال، مما يُحتم على صانع القرار التشريعي في البلد المبادرة السريعة الى توفير الحد الادنى لهم من الاستقرار المجتمعي والمعيشي من خلال تعديل قانونها بما يؤمن حقوقهم الدستورية، لا سيما جعل قضية تخصيص وتمليك قطع اراض سكنية للتربويين دون مقابل، امرا واقعيا ملموسا".

واوضح المندلاوي:" ان مجلس النواب سبق أن دعم جميع مطالب هذه الشريحة المهمة، ويؤكد اليوم مجدداً وقوفه معها، وإدراكه حجم التحديات التي تواجهها في أداء رسالتها التربوية"، مشيراً الى ان تطوير العملية التعليمية وتحسين اوضاع المعلمين والمدرسين يمثلان خطوة محورية في الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي لابنائنا الطلبة، وتحقيق النهضة المنشودة في العراق".

وابدى المندلاوي حرصه الشديد لتنفيذ مطالب اللجنة التنسيقية للاضراب، وفقاً لمصالح هذه الشريحة المهمة في المجتمع والدولة بالتنسيق مع لجنة التربية النيابية ووزارة التربية ومجلس الوزراء ولقاء ممثلين عنهم، مشدداً على اهمية استمرار المعلمين والمدرسين في اداء مهامهم التربوية لحين استكمال الاجراءات التشريعية والتنفيذية التي تضمن انصافهم.

وعبّر المندلاوي في ختام بيانه، عن ثقته العالية بدور المعلم العراقي في إعداد أجيال المستقبل.

ودعا الجميع الى تغليب مصلحة الطلبة والحفاظ على سير العملية التعليمية، مؤكداً ان مجلس النواب لن يدّخر جهداً في سبيل دعم حقوق الكوادر التربوية، باعتبارها أساس تقدّم المجتمع العراقي وركيزة بناء جيل واعٍ وقادر على قيادة البلد نحو التطور والازدهار.