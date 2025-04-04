العراق يدين العدوان الصهيوني على مركز ايواء في غزة ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية

ادان العراق العدوان الصهيوني على مركز إيواء تابع لمدرسة دار الأرقم في قطاع غزة، وعده انتهاكا للقنون الدولي والقيم الانسانية .

واعربت وزارة الخارجية في بيان، اليوم ، عن ادانة العراق واستنكاره الشديدين للعدوان الذي شنّته قوات الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياء الذين كانوا يتجمعون في مركز إيواء تابع لمدرسة دار الأرقم، الواقعة في حي التفاح شرقي مدينة غزة .

واضافت، أنها تدين بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال بتدمير مستودع للمستلزمات الطبية والإغاثية تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية كافة".

وجددت الوزارة، موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.