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الفياض والمحمداوي يتفقدان المشاريع الزراعية في بادية السماوة


 اجرى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يرافقه رئيس الاركان عبدالعزيز المحمداوي، اليوم الجمعة، زيارة تفقدية إلى بادية السماوة للاطلاع على المشاريع التي تنفذها شركة المهندس العامة.

واطلع رئيسا الهيئة والأركان على مشاريع استثمار المساحات الصحراوية زراعياً والاستفادة منها اقتصادياً.

واشاد الفياض بالجهود الكبيرة التي تُبذل لدعم الانتاج الوطني وتعزيز سلة العراق الغذائية من خلال استصلاح التربة والتوسع في زراعة المحاصيل الستراتيجية. كما اكد اهمية تلك المشاريع في توفير فرص العمل لابناء المحافظة.

وتهدف المشاريع الى زراعة مليون نخلة وعدد من المحاصيل الستراتيجية الاخرى

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الفياض والمحمداوي يتفقدان المشاريع الزراعية في بادية السماوة
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