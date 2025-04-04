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وزير الكهرباء يعقد اجتماعا لمتابعة سير تنفيذ حملة فك الاختناقات في بغداد


 

عقد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، اجتماعاً لمتابعة سير تنفيذ حملة فك الاختناقات في العاصمة بغداد، حيث ذكر بيان للوزارة، أنه "لليوم الثاني على التوالي، عقد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اجتماعا في مقر الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، بحضور المدير العام ومعاوني الشركة ومدير عام دائرة التخطيط في الوزارة، لمتابعة سير حملة فك الاختناقات في العاصمة".

كما أوعز الوزير لـفرق المتابعة التابعة لدائرة التخطيط المسؤولة عن مشاريع الحملة بالتواجد بشكل دائم في فروع الشركة وتقديم تقارير يومية مباشرة عن العمل"، مشددا على "مسؤولي الشركة ومدراء الفروع بضرورة التواجد الميداني في مواقع المشاريع ومتابعتها بشكل مباشر".

فيما أكد فاضل على "حرص الوزارة في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشأن الاستعدادات لموسم الصيف المقبل، والتأكد من سير الأعمال وفق الخطط الموضوعة لضمان استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الطلب".

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وزير الكهرباء يعقد اجتماعا لمتابعة سير تنفيذ حملة فك الاختناقات في بغداد
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