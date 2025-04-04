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معدة للتهريب.. ضبط (25) عجلة دون الموديل في منفذ ميناء ام قصر الاوسط


أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط (25) عجلة دون الموديل المسموح معده للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الاوسط.

وذكرت الهيئة في بيان أنه" استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، تستمر هيئة المنافذ الحدودية بتنفيذ عمليات ضبط العجلات دون الموديل المسموح استيراده والمراد تهريبها من قبل ضعاف النفوس، حيث تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الاوسط بالتعاون مع مركز الكمرك، وبناءً على المعلومات الواردة من قبل مدير الهيئة عمر عدنان الوائلي من ضبط خمس حاويات حجم 40 قدم تحتوي (25) عجلة نوع تويوتا كراون دون الموديل المسموح الاستيراد معده للتهريب".

واضاف أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالته العجلات الى مركز شرطة كمركام قصر لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضد كل من له علاقة بالموضوع لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

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معدة للتهريب.. ضبط (25) عجلة دون الموديل في منفذ ميناء ام قصر الاوسط
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