السيد صدر الدين القبانجي : ننصح ترامب بعدم التهور بحرب أو التهديد بحرب، فإننا مستعدون للدفاع عن ديننا

قال إمام جمعة النجف الأشرف السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، إن القواعد الأمريكية في العراق هي في مرمى قبضات شبابنا ولا أحد يستطيع أن يمنعهم من ذلك.

جاء ذلك في خطبة صلاة الجمعة السياسية التي ألقيت اليوم في النجف الأشرف.

وذكر السيد القبانجي ان "تصريحات رئيس مجلس الوزراء العراقي بأننا نرفض التهديدات الأمريكية ضد إيران هي تصريحات إيجابية ومن موقع المسؤولية"، مضيفا، "نحن ننصح ترامب بعدم التهور بحرب أو التهديد بحرب، فإننا مستعدون للدفاع عن ديننا وإننا متيقنون بأن أبواب الجنة قد فتحت لنا".

وأضاف، إن "القواعد الأمريكية في العراق هي مرمى المدفعية الإيرانية، بل هي في مرمى قبضات شبابنا ولا أحد يستطيع أن يمنعهم من ذلك".