وزارة الإعمار والإسكان: مشاريع فك الاختناقات المرورية تقترب من الإنجاز بشكل كامل

صرّح وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم الجمعة، أن مشاريع وزارة الاعمار تقترب من الإنجاز الكامل، إذ ذكر ريكاني للوكالة الرسمية، إن "غالبية مشاريع فك الاختناقات المروية التابعة لوزارة الاعمار شارفت على الاكتمال"، لافتا الى أن "مشروع منطقة الطوبجي سيدخل الخدمة قريباً جداً".

كما أضاف أن "جميع المشاريع ستكتمل ولم يتبقَ الا من المشاريع الأساسية سوى خمسة جسور تقع على نهر دجلة، والتي من المؤمل أن تُنجز وتدخل الخدمة بعد منتصف العام الجاري".

وتابع ريكاني أن "المشروع الوحيد الذي سيستمر حتى شهري تموز أو آب المقبل هو مشروع ساحة الطلائع الذي يرتبط بمنطقة البيجية، حيث اكتمل الجزء الكونكريتي من المشروع، وتبقت فقط أعمال الانهاءات والتأهيل الأرضي".