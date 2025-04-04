يخص البطاقة الوطنية.. الأحوال المدنية تصدر تنويها للمراجعين

أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الخميس، تنويها الى المواطنين الذين يرومون مراجعة الدوائر التابعة لها يوم السبت المقبل، مؤكدة أن هذا اليوم سيكون مخصصا لتسليم البطاقات المنجزة فقط.

وقالت المديرية في بيان ورد إنه "مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تعلن أن يوم السبت المقبل الموافق ٥/ نيسان /٢٠٢٥ سيكون دواماً مخصصاً لتسليم البطاقات الوطنية المنجزة للمواطنين وفي كافة أقسام المعلومات المدنية في بغداد والمحافظات".

وأضافت المديرية، "وسيكون الدوام من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً، لذا نهيب بمواطنينا الكرام التوجه لاستلامها".