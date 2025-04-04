الأخبار

يخص البطاقة الوطنية.. الأحوال المدنية تصدر تنويها للمراجعين


أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الخميس، تنويها الى المواطنين الذين يرومون مراجعة الدوائر التابعة لها يوم السبت المقبل، مؤكدة أن هذا اليوم سيكون مخصصا لتسليم البطاقات المنجزة فقط.

وقالت المديرية في بيان ورد إنه "مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تعلن أن يوم السبت المقبل الموافق ٥/ نيسان /٢٠٢٥ سيكون دواماً مخصصاً لتسليم البطاقات الوطنية المنجزة للمواطنين وفي كافة أقسام المعلومات المدنية في بغداد والمحافظات".

وأضافت المديرية، "وسيكون الدوام من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً، لذا نهيب بمواطنينا الكرام التوجه لاستلامها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
يخص البطاقة الوطنية.. الأحوال المدنية تصدر تنويها للمراجعين
اعتقال إرهابيين في السليمانية قدموا دعماً لوجستياً لخلايا داعش
شرطة الرصافة تطيح بقاتل عائلة كاملة هرب من إحدى المحافظات
السوداني يتفقد مشروع أنبوب نقل الغاز من المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية
هيئة الإعلام والاتصالات: مناقشة آليات دعم المحتوى الثقافي وتفعيل الشراكات البرامجية والإنتاجية
العراق يدين قصف سوريا ويطالب بحماية المدنيين
وزير النفط: مشروع أنبوب غاز المحمودية – بسماية سيلبي احتياج المواطنين من الكهرباء
الأحوال المدنية: السبت القادم مخصص لتسليم البطاقات الوطنية المنجزة
أمانة بغداد تطلق حملة كبرى لتأهيل طريق المطار
العامري: أي حرب إيرانية أميركية ستُحرق المنطقة بأكملها
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك