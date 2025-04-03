شرطة الرصافة تطيح بقاتل عائلة كاملة هرب من إحدى المحافظات

أعلنت قيادة شرطة بغداد – الرصافة، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، إلقاء القبض على متهم بقتل عائلة كاملة في محافظة ميسان، كان متخفيًا في العاصمة بغداد متنكرًا بزي مختلف ويحمل هويات مزورة.

وذكرت القيادة في بيان أن "مفارزها المتمثلة بقسم شرطة الزوراء ومركز شرطة أكد، ومكتب مكافحة إجرام حسينية المعامل وفوج سوات القيادة، وبالتعاون مع القوة الماسكة، تمكنت من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم المطلوب وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، والخاصة بجرائم القتل العمد".

وأوضح البيان أن "العملية جرت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد المتهم ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك تحرك نحو الموقع وألقى القبض على المطلوب بالجرم المشهود"، مشيرًا إلى "ضبط سلاح ناري نوع مسدس بحوزته، فضلًا عن هويات مزورة، وكان يرتدي زيًا مغايرًا لهويته الأصلية".

وأضافت الشرطة أن "المتهم اعترف خلال التحقيقات الأولية بارتكاب جريمة قتل بحق عائلة كاملة في محافظة ميسان"، مؤكدة "إيداعه التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول".