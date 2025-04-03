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وزير النفط: مشروع أنبوب غاز المحمودية – بسماية سيلبي احتياج المواطنين من الكهرباء


صرّح نائب رئيس الوزراء وزير النفط ،حيان عبد الغني السواد، اليوم الخميس، بأن مشروع مد أنبوب نقل الغاز من المحمودية الى بسماية سيلبي احتياج المواطنين من الكهرباء، حيث ذكرت وزارة النفط في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ونائبه لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني السواد زارا مشروع مد أنبوب نقل الغاز من قضاء المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية، للاطلاع على مراحل إنجاز المشروع".

كما اطلع رئيس مجلس الوزراء برفقة وزير النفط، بحسب البيان، على "الأعمال الجارية في مشروع مد أنبوب نقل الغاز من قضاء المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية بقطر 42 عقدة وبطاقة استيعابية 800 مليون قدم مكعب قياسي يومياً".

كذلك أكد وزير النفط، وفقاً للبيان، أن "المشروع يحظى بدعم دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال متابعته الميدانية للمشروع والذي يهدف لنقل الغاز الجاف في المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية بطول 43كم وبقطر 42عقدة وسيسهم في تلبية احتياجات المواطنين من التيار الكهربائي وضمان استقرارها في البلاد".

وأشاد الوزير، "بجهود ملاكات شركة المشاريع النفطية التي تواصل العمل ليلاً ونهاراً لإتمام المشروع في مدة أقصاها 120 يوما وفق الخطة الخاصة بالمشروع".

بالمقابل، قال مدير عام شركة المشاريع النفطية علي وارد حمود: إن "شركته باشرت بتنفيذ عبورات أنبوب الغاز الجاف 42عقدة المغذي لمحطة كهرباء بسماية ومن المؤمل إنجازه وفق السقف الزمني الخاص بالمشروع".

في حين لفت البيان، الى أنه "حضر كل من وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، علي معارج ووكيل الوزارة لشؤون التصفية ،عدنان محمد حمود".

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