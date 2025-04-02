وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحادث الشرطة الاتحادية

وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الحادث الذي حصل في قيادة الشرطة الاتحادية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ، ان "وزير الداخلية عبد الامير الشمري وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات المشاجرة والحادث الذي حصل بين مدير الرواتب والامور المالية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية واحد المواطنين"،

مشددا على "ان تقدم اللجنة تقريرها باسرع وقت امام انظار الوزير ، مع ادراج جميع الاجراءات القانونية التي اتخذت خلال وبعد هذا الحادث"