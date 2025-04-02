أعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الاربعاء، القبض على متهم مطلوب بجرائم قتل في عدد من المحافظات .

وقالت الوزارة في بيان:"أن مفارز قسم شرطة الزوراء ضمن قيادة شرطة بغداد الرصافة، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة القانونية (406 قتل) في عدد من المحافظات ".

واضاف البيان:"أن عملية القبض تمت بعد ورود معلومات تفيد بتواجد المتهم ضمن قاطع المسؤولية، ليتم تشكيل فريق عمل والتوجه إلى مكان تواجده والقبض عليه، وضبطت بحوزته هويات مزورة، و بندقية كلاشنيكوف، وتم إيداعه التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".