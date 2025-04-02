النائب علاءالحيدري يكشف عن وجود مخالفات في عقد تموين طعام العاملين في احد حقول شرقبغداد

كشف النائب علاءالحيدري عن وجود مخالفات في عقد تموين طعام العاملين في احد حقول شرق بغداد إلى شركة الهرم الدولية، مؤكداً أن عملية التدقيق في هذه المخالفات جارية، وسيتم مفاتحة جهاز الادعاء العام بعد استكمال التحقيقات.

وقال الحيدري في حديث صحفي إن "المخالفات المسجلة تعد مسؤولية إدارة شركة نفط الوسط"، مشيراً إلى أنه "كلما تحدث مسؤول أو عضو في مجلس النواب أو جهة رقابية عن هذه التجاوزات، تظهر صفحات مشبوهة وغير معروفة تهاجمهم، وهو ما اعتبره جزءاً من محاولات التغطية على التجاوزات".

وأضاف أن "مدير شركة نفط الوسط يمتلك صفحات غير مسجلة ومشبوهة تهاجم أي نائب أو مسؤول أو إعلامي ينتقد عمل الشركة أو يكشف المخالفات"، معتبراً ذلك "مؤشراً خطيراً يستدعي التحقيق".

ودعا الحيدري وزير النفط ورئيس مجلس الوزراء إلى "توجيه الجهات الرقابية لمتابعة هذه الصفحات ومعرفة الجهات التي تقف وراءها"، مؤكداً أن "هناك فارقاً كبيراً في قيمة العقد قبل إحالته إلى شركة الهرم، وهو ما يثير الشكوك حول طبيعة الإجراءات التي رافقت إحالته".

واختتم الحيدري تصريحه بالتأكيد على أن "الملف سيُعرض على جهاز الادعاء العام بعد استكمال التحقيقات وتحديد المخالفات".