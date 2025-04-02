الطبيب العراقي الممنوع من دخول الأراضي الفلسطينية محمد ابو رغيف : سأواصل العمل الانساني من اجل غزة والعراق

تعهد الطبيب العراقي الشهير " محمد طاهر كامل أبو رغيف الموسوي" ،، بانه سيواصل العمل الانساني من أجل غزة والعراق، وسيحاول مجدداً بعد منع دخوله إلى غزة .

وكتب ابو رغيف ، في تدوينة عبر حسابه الشخصي في منصة انستغرام، "بعد جولة استمرت شهراً في الولايات المتحدة، أُبلغت قبل أسبوع أو أسبوعين بإمكانية عودتي إلى غزة "، مضيفا " وصلت إلى لندن أمس، رأيت عائلتي بسرعة، وقمت بالتحضيرات العاجلة للمهمة الرابعة ، كنت مستعدًا تمامًا وفي طريقي إلى المطار، لكن، وبكل حزن، أُبلغت بأنه قد تم رفض دخولي إلى غزة ".

واضاف ، " لقد مُنعت من القيام بما أفعله – مساعدة وعلاج الأبرياء، الجرحى، أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلينا ، لا يمكنني القول إنني تفاجأت، لقد أصبح لي ملف، وهذا ما يقلقهم، لكن معرفتي بذلك لا تجعل الأمر أقل ألما.

وتابع القول، " بصراحة، أنا محطم ، مكسور القلب، لكنني لن أستسلم ، سأحاول مرة أخرى. وسأواصل العمل – من أجل غزة، من أجل العراق، من أجل كل من يحتاج إلى المساعدة والرعاية ".

وكان المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني ، استقبل مؤخرا الطبيب العراقي الاصل ( البريطاني الجنسية ) الدكتور محمد طاهر كامل أبو رغيف الموسوي واستمع منه إلى شرح عن الظروف الصحية والطبية الصعبة في قطاع غزة المنكوبة ، وشكره على جهوده التي بذلها طيلة وجوده هناك ، داعيا له بمزيد التوفيق والتسديد