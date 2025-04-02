رئيس الجمهورية : الاكراد الفيليون مكون اصيل ومن الضروري ضمان حقوقهم المشروعة

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد :" ان الاكراد الفيليين مكون اصيل ورئيس في العراق ومن الضروري العمل على ضمان حقوقهم المشروعة ومشاركتهم في الحياة السياسية".

وقال في تدوينة على منصة (اكس):"في يوم الشهيد الفيلي، نستذكر باجلال كبير الشهداء الذين قضوا في طريق حرية الوطن، مستحضرين الادوار التاريخية للكرد الفيليين ونضالهم ضد نظام الاستبداد والتضحيات الجسام التي قدموها وخصوصا في عمليات التسفير القسري".

واضاف :" ان الكرد الفيليين مكون اصيل ورئيس في العراق، ومن الضروري العمل على ضمان حقوقهم المشروعة، ومشاركتهم في الحياة السياسية بما يسهم في تقدم العراق والارتقاء به ومنع عودة الدكتاتورية"