السفارة العراقية في انقرة : السوداني يزور تركيا خلال الايام المقبلة

اعلنت السفارة العراقية في انقرة، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سيزور تركيا خلال الأيام المقبلة.

وقال السفير العراقي في تركيا ماجد اللجماوي ، للوكالة الرسمية :"نترقب زيارة مهمة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى تركيا خلال الأيام المقبلة".

وأضاف اللجماوي، أن "المباحثات المرتقبة بين الجانبين ستركز على عدد من الملفات الستراتيجية، أبرزها مشروع "طريق التنمية"، الذي يعزز الترابط الاقتصادي ويؤسس لشراكة متينة بين العراق وتركيا، إضافة إلى ملفات الطاقة، النقل، والتبادل التجاري".