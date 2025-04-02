المندلاوي والشيخ الخزعلي يؤكدان اهمية الاسراع في تشريع القوانين ذات التماس المباشر بحياة المواطنين

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي والامين العام لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اهمية الاسراع في تشريع القوانين التي لها تماس مباشر بحياة المواطنين.

وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان :" ان المندلاوي التقى الشيخ الخزعلي ، اليوم الاربعاء ، و تبادل الجانبان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيين ان يكون العيد فرصة لتعزيز الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب العراقي".

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان ، بحث الاوضاع السياسية على الساحتين المحلية والاقليمية، و التأكيد على اهمية تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، بما يسهم في الاسراع في تشريع القوانين التي لها تماس مباشر في حياة المواطنين و المتعلقة منها بالمشاريع الخدمية والاستثمارية وتطوير البنى التحتية".

واكد المندلاوي ضرورة تكاتف القوى الوطنية لدعم التشريعات التي تعزز التنمية الاقتصادية وتحسن مستوى معيشة المواطنين، فيما شدد الشيخ الخزعلي على اهمية استمرار الحوار بين مختلف الأطراف السياسية لضمان الاستقرار وتجاوز التحديات وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة تدعم مسيرة الاعمار والبناء.