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محافظ السليمانية: أنا لست من حركة التغيير


أكد محافظ السليمانية هفال أبو بكر، اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، أنه لا ينتمي إلى حركة التغيير.

وقال أبو بكر في لقاء تلفزيوني "أنا لست مع الانقسام والصراع لا بين القوى الكردية ولا داخل حركة التغيير، ولا أنتمي إلى أي فصيل من فصائل التغيير".

وتشير مصادر مطلعة إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني رشح قائممقام السليمانية آوات محمد ليتولى منصب المحافظ بدلا من أبو بكر الذي وصل إلى منصبه الحالي بترشيح من حركة التغيير الذي حصل على منصب محافظ السليمانية بعد تقاسمه المناصب المحلية مع الاتحاد الوطني الكردستاني.

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محافظ السليمانية: أنا لست من حركة التغيير
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