غبار عابر.. بغداد والأنبار بين سحب الربيع وأنفاس العاصفة الصفراء

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، توجه موجة غبار نحو العاصمة بغداد.

وذكر بيان للأنواء الجوية ان "سحباً ركامية رعدية ممطرة بتفاوت (لا تشمل كافة المناطق) تؤثر حاليا في أجواء مدن وسط وجنوب البلاد وبعض مدن الشمال".

وأشار الى، ان "موجة غبار متوسطة الشدة تتشكل جنوب الموصل تتحرك شرقا نحو بعض مدن الشمال وجنوبا نحو الانبار والعاصمة بغداد".

وتوقعت الأنواء الجوية "انتهاء فرص الأمطار هذه الليلة في كافة المدن، لكنها تستمر في مناطق متفرقة من مدن الجنوب يوم غد الخميس وكذلك يوم الجمعة مع امتدادها لبعض مدن الوسط على فترات".

وأكدت، ان "الحالات الجوية الربيعية في الأغلب يكون هطول الامطار المصاحبة لها على شكل زخات متفاوتة في شدتها في أماكن محدودة، ولا تشمل بالضرورة أو تمتد لمساحات واسعة".