رئيس الوزراء يجري زيارة ميدانية لمتابعة مشروع تأهيل مدينة بغداد التاريخية

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية إلى شارع الرشيد، حيث تابع الأعمال الجارية في مشروع تأهيل مدينة بغداد التاريخية (Downtown Baghdad) بمرحلته الثالثة، وتضمنت هذه المرحلة تأهيل وصيانة المباني الممتدة من ساحة الميدان إلى ساحة الرصافي، حيث تجول السوداني في الشارع وزار بعض معالمه التراثية الشهيرة، مشيرا إلى أن العمل مستمر في تطوير الشارع على الرغم من عطلة العيد، وبفضل جهود كوادر عراقية من المهندسين والفنيين.

كما تم تنفيذ العمل بشكل متقن مع دراسة تفصيلية لكل بناية من حيث نشاطها ومعالجة التشوهات، مع الحرص على الحفاظ على اللمسة المعمارية الخاصة بالشارع.

كذلك أكد السوداني، على أن هذا المشروع لا يقتصر على إعادة الإعمار والتأهيل فقط، بل يهدف إلى استدامة هذا الموقع التاريخي والسياحي من خلال إنشاء مركز بلدي خاص لإدارته، مشددا على أهمية تعاون المواطنين، وخاصة أصحاب الأملاك في المنطقة، مع ضرورة تعديل النشاطات بما يتناسب مع خصوصية الشارع التاريخي.

كما لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الرابعة من عمليات التأهيل، مقدما شكره وتقديره لجهود جميع الجهات الساندة للمشروع، بما في ذلك الدوائر الخدمية ورابطة المصارف والبنك المركزي.

فيما تضمنت المرحلة الثالثة من المشروع ترميم وصيانة واجهات المباني التراثية والتاريخية، إلى جانب صيانة وتأهيل منظومات وشبكات البنى التحتية وباقي الأعمال المدنية.