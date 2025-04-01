النائب المستقل رائد المالكي يقدم مقترحًا لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.

قدم النائب المستقل رائد حمدان المالكي ،اليوم الثلاثاء ( 1 نيسان 2025)، مقترحًا لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.

ووفقًا للمقترح الذي تم تقديمه في 15 فبراير 2025 وتلقت "بغداد اليوم"، نسخة منه "يهدف التعديل إلى تحقيق انتخابات نيابية ومحلية عادلة ومنصفة، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والتنظيمات السياسية ويهدف أيضًا إلى تعزيز المشاركة في الانتخابات، وترشيد عملية الترشح الجاد، مع منع استغلال السلطة والنفوذ والمال السياسي".

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