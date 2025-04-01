القبض على ارهابي سلفي سوري الجنسية هاجم بفأس مسيرة للمسيحيين في محافظه دهوك

ألقت القوات الأمنية،اليوم الثلاثاء (1نيسان 2025)، القبض على ارهابي سلفي سوري الجنسية اعتدى على مسيرة تراثية خلال احتفالات رأس السنة البابلية الآشورية الكلدانية (عيد أكيتو) في محافظة دهوك، ما أسفر عن إصابة أحد المشاركين بجروح خطيرة.

وذكر مصدر أمني أن "المهاجم كان يحمل فأسًا وقام بالاعتداء على المشاركين في المسيرة، متسببًا بإصابة شخص بجروح بالغة".

وأضاف أن "قوات الأسايش تمكنت من اعتقال الارهابي على الفور، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج".