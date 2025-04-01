رئيس الوزراء يؤكد رفض العراق للتهديدات التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية الإيرانية

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، رفض العراق للتهديدات التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، بمناسبة عيد الفطر المبارك".

وأضاف البيان أنه "جرى، خلال الاتصال، تبادل التهاني بهذه المناسبة، والتأكيد على التنسيق بين دول العالم الإسلامي في مواجهة التحديات والمخاطر، بما يدفع نحو تحقيق الأمن والاستقرار لجميع الدول الإسلامية".

فيما أكد رئيس الوزراء، في أثناء الاتصال، "رفض العراق للتهديدات التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والحرص على أمنها واستقرارها".

كما تابع البيان أن الجانبين تطرقا في الاتصال إلى "أهمية تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات، وبما يصبّ في مصلحة البلدين وشعبيهما".