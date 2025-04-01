السيد السوداني يؤكد للشرع رفض العراق توغل الكيان الصهيوني داخل سوريا

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، لنظيره السوري أحمد الشرع، رفض العراق للتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، إذ ذكر مكتب السيد السوداني في بيان، ان "السوداني، عبر خلال الاتصال، عن تمنياته وتهانيه للشعب السوري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً موقف العراق الثابت بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري الشقيق".

كما شدد على "أهمية أن تضمّ العملية السياسية كل أطيافه ومكوناته، وأن تصبّ في مسار التعايش السلمي والأمن المجتمعي، من أجل مستقبل آمن ومستقر لسوريا وكلّ المنطقة".

كذلك اكد السوداني، " رفض العراق لتوغل الكيان الصهيوني داخل الأراضي السورية، ودعم العراق لوحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الخارجية".

فيما لفت الى، "أهمية التعاون المتبادل في مواجهة خطر تنظيم داعش، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية، بحكم العوامل والفرص المشتركة.