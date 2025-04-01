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رئيس الوزراء يهنئ الآشوريين والكلدانيين بعيد رأس السنة البابلية (أكيتو)


هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الآشوريين والكلدانيين والسريان بعيد رأس السنة البابلية (أكيتو)، إذ ذكرمكتب السيد السوداني في بيان، ان " بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية (أكيتو)، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا العزيز، ولا سيما إلى أهلنا من الآشوريين والمسلمين والسريان الذين يحتفلون بهذا العيد العريق الذي يجسد عمق حضارتنا وثراء تراثنا".

كما أضاف، انه " يتزامن هذا العيد التاريخي هذا العام مع عيد الفطر المبارك، ننتهز هذه المناسبة للتأكيد على قيم الخير والآخي التي تشكل مصدر قوة لوطننا العزيز، وعلى أهمية تعزيز التعايش السلمي بين أطياف شعبنا، وعمق روح المواطنة التي تجمعنا جميعًا تحت راية العراق الواحد والأمل بمستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا لبلدنا وشعبنا الكريم".

وتابع، انه " كل عام والعراق أكثر ازدهارًا ووحدة واستقرارًا".

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