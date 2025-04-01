الأخبار

وزارة العدل: إطلاق سراح 500 مشمول بقانون العفو العام


 

صرّحت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح 500 مشمول بقانون العفو العام، فيما أكدت وضع خطة استراتيجية لخفض اكتظاظ السجون نهاية العام الحالي، فقد ذكر المتحدث باسم الوزارة احمد لعيبي للوكالة الرسمية إن "قرارات اطلاق سراح النزلاء تأتي من قبل مجلس القضاء الأعلى، أما دور وزارة العدل فهي جهة إيداع"، لافتا الى أن "عملية اطلاق سراح المسجونين تتم بعد أن يكتسب قرار اطلاق السراح الدرجة القطعية من قبل القضاء، وبعدها تقوم وزارة العدل برفع كتاب للتأكد من سلامة المسجون قانونيا على أن لا يكون مطلوباً على ذمة قضية أخرى، ومن بعدها تتم عملية اطلاق سراحه".

كما لفت الى ان "الوزارة قامت باطلاق سراح 350 الى 500 نزيل مشمولين بقانون العفو العام"، متوقعا "تسارع الإجراءات خلال الفترة المقبلة داخل المحاكم ووزارة العدل لشمول اعداد كبيرة بقانون العفو العام".

وأضاف أن "عملية اطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام ستسهم بتقليل الاكتظاظ داخل السجون"، مبينا أن "منتصف هذا العام سيشهد انخفاضا كبيرا في عدد النزلاء داخل السجون".

كذلك أوضح أن "الوزارة وضعت خططاً استراتيجية وفق مدد زمنية ووفقا للموازنة والتخصيصات لإصلاح السجون"، مؤكدا أنه "وحسب هذه الخطة سيتم الانتهاء من عملية الاكتظاظ واستيعاب اعداد كبيرة من النزلاء نهاية العام الحالي".

وتابع أن "الخطة تضمنت مجموعة إجراءات منها افتتاح اقسام إصلاحية في ميسان والديوانية، وإجراء توسعة في نينوى وبغداد، فضلاً عن توسيع سجن بغداد المركزي، وتعزيز التصنيف داخل الأقسام الإصلاحية من الناحية الصحية والأمنية الاجتماعية بما يلائم معايير حقوق الانسان العالمية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الوزراء يؤكد رفض العراق للتهديدات التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية الإيرانية
السيد السوداني يؤكد للشرع رفض العراق توغل الكيان الصهيوني داخل سوريا
رئيس الوزراء يهنئ الآشوريين والكلدانيين بعيد رأس السنة البابلية (أكيتو)
وزارة الاتصالات تعلن أتمتة جميع خدماتها البريدية
حالة الطقس: أمطار رعدية وتصاعد للغبار في بعض مناطق البلاد
وزارة العدل: إطلاق سراح 500 مشمول بقانون العفو العام
في خطبة صلاة العيد الثانية الشيخ جلال الدين الصغير : لا فرج قبل البلاء، وما من بلاء إلا وهو بوابة للفرج، فلا يخيفكم العدو
نائب : الحديث عن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بعيد كل البعد عن الواقع
القبض على قاتل "البلوكر" بعد هروبه الى الانبار
الاستخبارات والأمن تطيح بشخص يمارس السحر والشعوذة في ذي قار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك