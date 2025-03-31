تضم امرأتين .. الاطاحة بعصابة متخصصة بالنصب والاحتيال في بابل

اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين ، الاطاحة بعصابة للنصب والاحتيال في احدى مناطق المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، انه : "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومناشدات من الاهالي، تم تفكيك عصابة متخصصة في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين في مدينة الحلة ، وتحديداً في شارع 60".

واضافت :" ان العصابة متكونة من رجل وامرأتين، تم القبض على اثنين منهم في قضاء جبلة شمالي المحافظة".

واشارت الى :" ان التحريات الاولية اظهرت تورط العصابة في استهداف احد المواطنين بعملية نصب واحتيال مُحكمة، وذلك بأن استغلت سيدتان طيبة قلب صاحب مركبة بطلب مساعدته في نقلهن إلى مكان محدد، وخلال الرحلة ، تعرض الضحية للمساومة والابتزاز المالي تحت وطأة التهديد بالتشهير الكاذب واتهامه زوراً بالتحرش، الامر الذي اجبره على الامتثال لمطالبهن وتسليمهن ما كان بحوزته من مبالغ نقدية داخل مركبته".