العثور على جثة في بغداد.. هل تعود لـ"بلوكر"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنباء عن مقتل بلوگر في منطقة حي الجامعة ببغداد، إلا أن مصادر أمنية أكدت أن جثة مجهولة الهوية تم العثور عليها ليلة أمس داخل إحدى الشقق في حي العدل، وليس في حي الجامعة كما تم تداوله.

ووفقًا للمصادر الأمنية، فإن الجثة تعود لفتاة يتراوح عمرها بين 25 و30 سنة، وعُثر عليها مصابة بضربة بآلة حادة على الرأس، وقد فارقت الحياة في مكان الحادث. ولم يُعرف حتى الآن ما إذا كانت تعود للبلوگر المذكورة في الأنباء المتداولة.

وأكدت المصادر أنه لم يتم تسجيل أي حالة سرقة في موقع الحادث، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الضحية.